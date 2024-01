Nőtt az ügyfél-elégedettség és folyamatosan fejlesztik az ügyfélszolgálatokat, számolt be az eredményekről a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal. Tavaly több mint 12 millió ügyfél 13 millió ügyét intézték a kormányablakok a területi közigazgatásért felelős államtitkár beszámolója szerint. 2023-ban négy új kormányablak nyílt, és újdonság, hogy most már távolról is lehet sorszámot húzni a Kormányablak mobilalkalmazásban, akár indulás előtt, ennyivel is rövidítve a várakozási időt. Szintén a tavalyi év eredménye, hogy komoly fejlesztés valósult meg az akadálymentesítésben: Braille-térképek segítik a vak és gyengénlátó ügyfeleket. Emellett idén is indulnak jelnyelvi tanfolyamok, hogy minden kormányablakban legyen ügyintéző a siket és nagyothalló ügyfelek segítésére. Továbbá idén három új helyszínnel és két kormányablak-busszal bővül a kormányzati ügyfélszolgálatok hálózata. A fejlesztéseket az ügyfelek pozitívan értékelték, a kérdőívet kitöltők közel 80 százaléka szerint nőtt a szolgáltatás színvonala.