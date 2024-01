A megsokasodott segítő feladatok ellátásához a Mátrix Közhasznú Alapítvány önkéntesek jelentkezését várja. Ideális a középiskolai közösségi szolgálatos, a felsőoktatásban tanuló diák vagy az aktív munkavállaló korosztály mellett a lelkes nyugdíjas is. Az adományok válogatása és osztása mellett a szereplést, az irodalmat és a felolvasást kedvelők jelentkezését is várja a szervezet. Jelentkezni a www.matrixalapitvany.hu oldalon elérhető üzenetküldési felületen lehet. A Mátrix Közhasznú Alapítvány lakosságot, családokat, közösségeket támogató programja egész évben ingyenesen segíti az embereket. Az alapítvány működteti többek között a bohócdoktor és mesedoktor gyermekeket támogató programokat, a számítógépálom vagy a csokoládé gyűjtésben legjobban teljesítő Szeretetcsoki programokat is.