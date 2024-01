Gyakorlati vizsgára készültek a pincér tanulók péntek délelőtti órájukon, amikor benyitottak a tanterembe a nyílt napra érkezett nyolcadikosok és szüleik. Az ásotthalmi Undreiner Márk és édesanyja elárulta, hogy az informatika miatt jöttek, de érdeklődve néznek be a pincérek órájára is. A szakképzős diákok Kis Sándor cukrász szakoktató iránymutatása mellett ízlésesen megterítettek.

A szakképző iskola nyílt napján péntek délelőtt a pincér tanulók gyakorlati órájára is benéztek a nyolcadikosok és szüleik. Fotó: Török János

Szeptembertől januárig minden hónapban, a hétnek mindig más napján tartunk nyílt napokat

– kezdte Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola igazgatója. Az intézményvezető hozzátette, a korábbi évekhez képest idén jelentősen megnőtt az érdeklődés az iskola iránt. Mint fogalmazott, egy-egy nyílt napon egy osztálynyi nyolcadikos is megfordul. Extra nyílt napokat is szoktak rendezni, amikor iskolák kérik ezt. Szegedről a Rókusi Általános Iskola például minden hetedikes diákját elhozta Mórahalomra, de a szomszédos, helyi általános iskolából is rendszeresen érkeznek érdeklődő osztályok.

A nyolcadikosokat és szüleiket tábla fogadta a bejáratnál, amelyen a pontos menetrend szerepelt. A pedagógia, turisztika, informatika és sport képzések iránt érdeklődőket kis csoportokra bontva az iskola diákjai kísérték el a tantermekhez. Irodalom, tanulásmódszertan, pedagógia, történelem, angol, informatika és testnevelés mellett pincér gyakorlatot is láthattak és a tankonyhában tárt karokkal várta őket Pápai Péter szakács szakoktató. A szakember a rá jellemző egyedi és sajátos stílusban beszélgetett el az nyolcadikosokkal és szüleikkel. Sok szó esett például a milánói-készítésről is, ami az egyikük kedvenc étele. A diákok közben olasz laposkenyeret, focaccia-t készítettek, majd megkínálták a nyílt napra érkezetteket. A még meleg, kívül ropogós, belül puha focaccia remekül sikerült.

1928-tól 2018-ig Mórahalmon a középfokú oktatás 1928 októberében kezdődött egy mezőgazdasági szakiskolával. Az újrakezdésre 2018-ig kellett várni. Abban az évben december 14-én adták át ünnepélyesen Mórahalom szakképző iskolát.