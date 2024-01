Kilenc éve indult el az a tudatos építkező munka a Dózsa György Általános Iskolában, melynek eredményeként szinte egyedülálló módon az intézmény diákjai a kompetenciaméréseken minden tantárgyból, minden korosztályban az országos átlag felett tudnak teljesíteni. Szuromi István igazgató elmondta, mindez a tehetségtámogató és a lemorzsolódás-megelőző programoknak köszönhető, melyeket évek óta működtetnek szakmai munkaközösségeik.

Fotó: Török János

Kiválóan akkreditált tehetségpontként, Pro Talentum-díjas iskolaként fontos, hogy támogassuk a tehetséges gyerekeket és versenyekkel, különórákkal kihozzuk belőlük a maximumot. Ugyanakkor odafigyelünk azokra is, akiknek nehezebben megy a tanulás: a veszélyeztetett diákokat mentortanárok segítik egyéni fejlesztéssel. Ennek köszönhetően immár két éve nincs lemorzsolódás, bukás az iskolában, az iskola tanulmányi átlag pedig 4,5 fölött van

– beszélt a program jelentőségéről az intézményvezető.

A hatékony munkát segíti az is, hogy a Dózsában kis létszámú osztályokat indítanak. A kiemelt tantárgy az angol: ezt mindkét, szeptemberben induló osztályban elsőtől kezdve tanulják a gyerekek.

Fotó: Török János

A szaktanár csak angolul szól hozzájuk, az első évben hallás után tanulnak. Második osztálytól kezdenek el olvasni, harmadiktól pedig írni is angolul. Ötödik osztálytól működik a csoportbontás, ennek köszönhetően a legtehetségesebbek heti 5 órában tanulhatják a nyelvet. A nyolcadikosokat tanórákon készítjük fel a tagozatos középiskolák szóbeli felvételijére, és minden évben vannak diákjaink, akik már ballagásuk előtt leteszik a középfokú nyelvvizsgát

– büszkélkedett az intézményvezető.

Az iskola diákjai sportban is kiemelkedők: a Szegedi Vízisport Egyesülettel ápolt több évtizedes kapcsolatnak köszönhetően volt dózsás diákok tavaly 8 aranyérmet szereztek a korosztályos világbajnokságon. Ami pedig a labdajátékokat illeti, a lány és a fiú kosárlabdacsapat is 5. lett 2022-ben az országos diákolimpia döntőn és a fiú focicsapat is döntőbe jutott a nevezett több mint 500 csapatból.

Fotó: Török János

Szeptemberben az induló két első osztály egyike angol-labdajáték, a másik angol-kajak-kenu tagozatos lesz. Huszár Ágnes és Eke Andrea lesznek a tanítók, a két tapasztalt pedagógust január 31-én meg is ismerhetik az érdeklődők a 8 órakor kezdődő, nyílt bemutatóórákon. Mint elmondták, céljuk az óvoda és az iskola átmenetének megkönnyítése és annak az elérése, hogy a kicsik a kezdeti lelkesedés után hosszú távon is szeressenek iskolába járni. Február 21-ig egyébként még további 3 alkalommal tartanak iskola-előkészítő foglalkozásokat, ezekről részletes információk az intézmény honlapján is megtalálhatók.