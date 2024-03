A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI angol és német nyelven is lehetőséget biztosít a két tanítási nyelvű oktatás iránt érdeklődőknek arra, hogy gyermekeik már általános iskolában magas szinten sajátíthassanak el egy idegen nyelvet. A diákok itt már első osztályban megkezdik a nyelvtanulást heti 4 órában, az írásbeliséget azonban csak második évtől vezetik be, hogy először anyanyelvén tanuljon meg minden kicsi írni-olvasni.

Az első két évben az ének-zenét és a technikát tanulják célnyelven, 3. osztályban ehhez hozzájön a környezetismeret is. Felső tagozaton a civilizáció, természettudomány, majd a földrajz, történelem és digitális kultúra oktatása zajlik idegen nyelven

– mondta el Kertész Eszter igazgató. Hozzátette: szinte minden osztályba jár külföldi diák, így a környezet is motiváló a gyerekeknek, hogy ne csak ezeken a tanórákon, hanem szünetekben is angolul vagy németül beszéljenek. Mindezeknek köszönhetően angolból sokan már nyolcadikban sikeres B2-es nyelvvizsgát tesznek, németből pedig B1-et, azt ugyanis itt mindenki ingyenesen teljesítheti. Az iskolának van egy általános tantervű osztálya is, ahol a Polgár Judit-féle Sakkpalota program működik, melynek a Tarjáni Kéttannyelvű egyébként kiemelt referenciaintézménye is. Idegen nyelvet azonban itt is van lehetőség tanulni.