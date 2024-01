Idén is megtartja hagyományos falusi disznóvágását a csengelei önkormányzat, a tervek szerint február 24-én lesz a rendezvény. A település facebook-oldalán megjelent felhívás szerint terveznek idén is egy télűző felvonulást. Ehhez keresnek most résztvevőket. Aki szívesen részt venne a programban, Törköly Ágnesnál jelentkezhet.

A csengelei hagyományos disznóvágást csak 2021-ben nem tudták megtartani a covid miatt, 2022-ben már igen. Akkor előbb disznótoros reggelit készítettek, amelyet hagymás sült vér és különböző sültek alkottak. Ezután főztékaz orjalevest, a pörköltet, a töltött káposztát, töltik a hurkát és a kolbászt, desszertnek palacsinta és pogácsa volt, italnak forró tea és forralt bor. Az ételek, italok elkészítését önként vállalta egy-egy közösség vagy magánszemély, például az egyik sertést helybeli vállalkozó dobta be a közösbe, míg a pogácsáért a „nyughatatlan nyugdíjasok”, vagyis a nyugdíjasklub felel.

A télűző felvonulást először tavaly tartották meg, igen nagy sikert aratott. Akkor is a disznóvágással egyidőben szervezték meg ezt a programot. A menetet zenészek kísérték, akiket kistraktor vitt körbe a faluban.