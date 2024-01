Odafigyelő éve volt a településnek. Az előző évek tapasztalatai alapján próbáltunk odafigyelni azokra a problémákra, amit a covidos időszak, és utána az energiaválság hozott

– mondta lapunknak adott évértékelőjében Röszke polgármestere.

Borbásné Márki Márta szerint azonban az előző évekhez képest jobb volt 2023. A településnek volt egy kis tartaléka is, amivel neki tudtak vágni az évnek.

Elsősorban az energiaválság miatt azokra a fejlesztésekre koncentráltunk, amelyek hosszútávon megtakarítást hozhatnak a településnek. Az intézmények energetikai korszerűsítése volt az elsődleges. Az óvodában és a bölcsődében egy átfogó ilyen jellegű fejlesztés történt, napelemekkel, és elektromos fűtési rendszerrel. A polgármesteri hivatalban hőszivattyút telepítettünk, a művelődési háznak pedig az idén állunk neki

– sorolta az elvégzett feladatokat a polgármester.

Borbásné Márki Márta azt is elmondta, hogy igyekeznek a lakossági igényekre reagálni, és az alapján döntik el, hogy mit fejlesszenek. A jövőben egy 600 millió forintos beruházást is terveznek Röszkén, amiből a konyhát újítják fel, de a művelődési házra is költenek majd 150 millió forintot.

Olyan fejlesztéseket igyekszünk elvégezni, amiből a röszkei családok is profitálhatnak, illetve, hogy jobb legyen az életminőségük

– tette hozzá.

Tavaly sikerült egy nagy útfelújítási programot végigvinni, négy belterületi utcát újítottak fel önerőből.

A polgármester azt viszont sajnálja, hogy nem tudnak annyit tenni a külterületeken élőkért, amennyit megérdemelnének. Ezeken a részeken is az utak felújítása lenne az egyik legfontosabb feladat. Viszont a tanyavilág fejlesztése csak központi támogatásból valósulhat meg, mert erre a településeknek nincs forrása.

Borbásné Márki Márta mindezekkel együtt elégedett a tavalyi évvel, és bízik abban, hogy az idei még jobb lesz.