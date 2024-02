Az ellenzéki pártok, úgy tűnik, nem kérnek Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter polgármester, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) és a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) elnöke előválasztási követeléséből. Senki nem jelentkezett a január 31-ig megadott határidőre.

Mint arról lapunk beszámolt, Márki-Zay Péter azon a januári sajtótájékoztatón, ahol hivatalosan is bemutatta a kampányfőnökét, Szalma Botondot, felszólított minden ellenzéki jelölőszervezetet és mindenkit, aki a Fidesszel szemben jelöltként kívánja megmérettetni magát a júniusi választáson, „haladéktalanul állapodjanak meg abban”, hogy minden településen egy közös csapat induljon. Úgy fogalmazott, azt követelik, ha nincs teljes egység, akkor minden érintett településen legyen előválasztás. Hódmezővásárhelyen, a szavai szerint, hiteles ellenzéki jelölteknek január 31-ig kellett volna jelenteniük indulási szándékukat.

Tegyünk így minden magyar településen, ahol több jelölt van

– mondta. A pártja nevében azt is vállalta, hogy a 2021-es előválasztás szabályai szerint megszervezik az előválasztást, úgy, hogy a költségeket a jelöltek állják. Egy petíciót is közzétettek, ott is követelték az előválasztást.

Csakhogy a vásárhelyi lehetséges ellenzéki jelöltek, mert eddig hivatalosan senki nem jelentette be az indulását, bár a városban terjedő szóbeszédekből sejteni lehet, hogy nem Márki-Zay Péter lesz az ellenzéki oldal egyetlen polgármesterjelöltje a júniusi önkormányzati választáson, nem jelentkeztek Márki-Zay Péternél.

Hogy nem lesz Vásárhelyen előválasztás, ezt maga Márki-Zay Péter jelentette be a konyhájából sugárzott videójában.

Január 31-én 20 óráig Vásárhelyen senki nem jelentkezett, sem Kis Andrea, sem Tatár Zoltán, sem Krupiczer Ferenc. De nem jelentkezett Ungár Péter, Jakab Péter pártja sem. Feltételezem, hogy megbízóik kérésére az ellenzéket akarják megosztani

– jelentette ki. Úgy fogalmazott, hogy az előválasztás lebonyolítása időbe telik, ha valaki

nem a Fidesz megbízásából akarja megbontani az ellenzéket és a Fideszt hatalomra juttatni, akkor álljon ki előválasztásra