Botka László polgármester továbbra is négy ingatlan tulajdonosa. Szegeden egy 1130 négyzetméteres területet tudhat felerészben magáénak az azon álló 166 négyzetméteres lakóházzal. Szintén 50 százalékban tulajdonosa egy mátrai nyaralónak. A fővárosban is van vagyona: egyedüli tulajdonosa egy budapesti 48 négyzetméteres lakásnak. Emellett a polgármester vásárolt 2020 decemberében egy 69 plusz 50 négyzetméteres társasházi lakást. Botka László készpénzvagyona a tavalyihoz képest fél millióval, 4,5 millió forintra nőtt. A számláján lévő összeg is gyarapodott, a tavalyi 71,5-ről 74 és fél millió forintra. A jelentősebb értékű vagyontárgyak között feltüntette a híres karóráját, amelyet a feleségétől kapott, valamint bútorokat, háztartási eszközöket és könyveket.

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester szintén több ingatlan tulajdonosa. Van egy 481,66 négyzetméteres szegedi társas irodaháza, valamint két szegedi társasházi lakása, egy 92 és egy 27 négyzetméteres. Készpénzben 39 ezer 400 eurót tudhat magáénak, pénzintézetben pedig 4 millió 300 ezer forintot tart.

Nagy Sándor Momentumos városfejlesztési alpolgármester kollégáihoz hasonlóan több ingatlannal büszkélkedhet. Felerészben tulajdonosa egy szegedi lakóháznak, amelyhez garázs és udvar tartozik. Emellett megvan továbbra is az 1985-ben örökölt kunszentmártoni ingatlan, amelynek negyedrészben tulajdonosa. Egy Szeged Rigó utcai lakás is a nevén szerepel felerészben. A képviselő egy Opel Astrával közlekedik. Nagy Sándor elég tisztes, több mint 17 millió forintos megtakarítással rendelkezik nyugdíjbiztosításban és államkincstári papírokban, valamint 94 darab OTP részvénye van.

Binszki József DK-s várospolitikai alpolgármester korábbi nyilatkozatához hasonlóan felerészben tulajdonosa egy újszentiváni 150 négyzetméteres lakóháznak, valamint haszonélvezeti joga van egy 115 négyzetméteres újszentiváni ingatlanon. Emellett Szegeden bérel egy 55 négyzetméteres lakást. A képviselő járműparkját egy Porsche Cayenne gépkocsi és a Harley-Davidson motor képviseli.

Tápai Péternek, a Fidesz-frakció vezetőjének szintén két korábban vásárolt szegedi ingatlanja van, egy 158 négyzetméteres lakóház és egy 71 négyzetméteres lakás 50 százalékos tulajdonosa. Állampapírokba fektetve pedig 21 millió forintja van.

Haág Zalánnak továbbra is egy szegedi lakása, valamint egy mezőtúri, illetve badacsonytomaji telke van. A KDNP frakciójának vezetője idén már nem tulajdonosa a 2017-ben vásárolt Volvónak.

A Momentumos frakcióvezető Mihálik Edvinnek van egy telke Csanádapácán, amely már korábban is megvolt neki. Emellett 15 millió 800 ezer forint megtakarítása van államkötvényben.

Kozma Józsefnek, az MSZP-frakció vezetőjének a 157 négyzetméteres szegedi lakóháza és a garázsa továbbra is megvan. A politikus egy 2017-es Honda Civic-kel közlekedik, valamint még mindig kedveli a régi és a modern bútorokat és az elektronikai cikkeket.