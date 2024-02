Kedden édesapám tanyáján volt disznóvágás, egyszerre két jószág is áldozatul esett, készült belőlük kolbász, szalámi, disznósajt, minden ilyenkor hagyományos étel. Akkor mínusz 8 fok volt, most állítom, plusz 10-nél is több van, igazi tavaszi az időjárás, lekívánkozik az emberről kabát és a sapka.