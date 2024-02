Az algyői lakosok és bárki, akit érdekel, mi történik a településen, elsőkézből értesülhetnek a különleges alkalmazáson keresztül minden fontos eseményről. Valamint a program használói aktívan részt vehetnek a közösség életében, bejelentést tehetnek, hirdethetnek, elveszett tárgyat, állatot kereshetnek. A használata egyszerű és felhasználóbarát, a megnyitást követően kis ikonok vezérlik az illetőt arra a felületre, amely épp aktuális számára.

Könnyen elérhetők az önkormányzat üzenetei, amelyek között pályázati lehetőségek, ösztöndíjak, fontos hirdetmények között csemegézhet az érdeklődő. Egy kattintással láthatja az ember az összes helyi intézmény, szervezet, közmű és egyéb szolgáltató, egyház elérhetőségét, kapcsolattartási adatait.

Az egyházi közlemények külön ikon alatt tekinthetők meg, így az elkövetkezendő szentmisékről és más programokról értesülhetünk. Természetesen az egyéb, bármilyen tematikájú, Algyőhöz köthető programok is elérhetők egy röpke kattintással. Rendkívül hasznos funkciója az applikációnak, hogy a hulladékszállítási információk, időpontok is egy helyen, áttekinthetően szerepelnek, sőt, értesítést is küld a telefonra az alkalmazás, ha hajlamosak vagyunk elfelejteni kitenni a kukát. Ha elkóborol a szeretett kisállatunk vagy elveszik egy fontos tárgyunk, erre is kínál megoldást az alkalmazás. Eltűnt vagy talált tárgyakat, állatokat képpel, szöveggel együtt fel lehet tölteni, így a közösség és az online technika összefogásával jóval nagyobb eséllyel kerülhetnek vissza tulajdonosukhoz.

Lakossági javaslatok, észrevételek tételére is van lehetőség bármilyen tárgykörben, például közlekedési táblák, kátyúk, parkolás vagy bármilyen más témában. Erre buzdítja is a helyi lakosokat Molnár Áron polgármester.

Miért hasznos? Sok szempontból. Egyrészt ingyenes, bárki letöltheti, könnyű használni, és ami nagyon fontos, így senki nem marad le az algyői történésekről. Ha push-értesítést állít be, akkor emlékeztetőként is elküldi az applikáció, hogy milyen programok várhatók akár a hétvégén. A különböző közösségi médiás oldalaink is közvetlenül innen elérhetők

– sorolta a polgármester.