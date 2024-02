Magyarországon Szegeden először lesz látható együtt, egy helyen a legendás autómárka, a Mercedes 100 különböző, ma már klasszikusnak számító példánya, az elmúlt 60 év gyártmányaiból válogatva. A Classic Car Show & Expo azt közölte, hogy a kiállítást április 20-án és 21-én rendezik a Pick Arénában. A kiállított járművek egyedi történeteket „mesélnek” a látogatóknak, és köztük több olyan autó is lesz, amelyekből mostanra csupán néhány gyűjtői darab maradt fenn a világban, de látható lesz a rendszerváltás utáni első köztársasági elnök S-osztályú W140-ese is. A Classic Car Show & Expo az autócsodákon túl számos programmal is várja az érdeklődőket. Lesz például beszélgetés Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel, és Kárai Péterrel, az elsősorban klasszikus autók restaurálásával foglalkozó Kárai Exclusive tulajdonosával.