Mint lapunk megírta, Márki-Zay Péter állításával szemben nem a kormányhivatal packázása az oka, hogy arra a szakaszra még nincs engedély. Az önkormányzat hiányosan nyújtotta be a szükséges dokumentációt, sőt, még a hiánypótlást is hiányosan teljesítették.

A Tóth malom utcaiak szerint addig jó nekik, amíg nincs engedély a 100 millióból épített 388 méteres új útszakasz használatára.

Előre borítékolható, hogy itt nálunk, a több évtizede meglévő útszakaszon is nagyobb lesz a zaj, a por és a károsanyag a levegőben. Nem lehet majd nyáron ablakot sem nyitni. Elég nekünk elviselni a vonat zaját. Ha lefekszünk az ágyba, olyan, mintha a szobán keresztül robogna át a szerelvény

– mondta egy férfi. Ő a balesetveszélytől is tart. A kerítése nagyon közel van az úttesthez, egy méteren belül.

Ezen az úton éppen csak elfér két autó. Ha kinyitjuk a kiskaput, egy lépés és már az úttesten vagyunk. Még egy biciklit sem lehet majd kitolni

– osztotta meg a félelmét.

Egy hölgy szerint, Újváros és a Tesco felé vezető átjáró közti szakaszon nagyon sokan közlekednek most is, ha megnyitják a Tóth malom utca laktanya felőli részét, az elviselhetetlen forgalomnövekedést lesz.

Márki-Zay Péter polgármester még decemberben beszélt egy videóban arról, hogy a most megépült szakasz mellett az Újvárosig tartó régi utat is fejlesztik, az út mellett kerékpárutat is építenek. Azt mondta, a tervek készítése közben derült ki, hogy több kerítést is az önkormányzat területére építettek a tulajdonosok, amelyeket az önkormányzat majd áttetet. A lakók elképzelni sem tudják, hogy fér majd el a házak és a villanyoszlopok között 6 méter út és 3 méter kerékpárút.

Én már 77 éves vagyok, nekem sem pénzem, sem erőm új kerítés építésére. Nincs ez jól átgondolva. Ha beljebb viszik a kerítésünket, akkor még csak autóval sem tud az ember kiállni az udvarból, mert félő, hogy az autó orrával fellökünk egy kerékpárost, vagy egy gyalogost...

– említette meg. Azt is sérelmezte, hogy az érintett lakók a várostól nem kaptak a tervekről tájékoztatást, annyit tudnak, amennyi a sajtóban megjelenik.