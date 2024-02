Egy őszi rendezvényemre jelentkezett takarító munkára a fiatalember, Szűrszabó Róbert, aki végtaghiányos, mégsem húzta ki magát a munka alól, teljes odaadással dolgozott

– idézte fel első találkozásukat Bertók Róbert.

Fotó: DM

Később azzal is szembesült, hogy milyen körülmények között lakik a fiatalember. A háza lakhatásra nem volt alkalmas, a teteje fóliával volt fedve, egy részén teljesen üresen állt a tető.

Amikor ott jártam, szakadt az eső, eszembe jutott, hogy ez egy vályogház, amikor vizet kap, az tudjuk, mit jelent, és ez a ház fogalmam sincs, mióta kapta a vizet

– mesélte a vállalkozó. Hárman élnek a Dózsa György utcai épületben, közülük csak a fiatalembernek van állása az önkormányzatnál.

Kérdeztem tőle, hogy beáznak? Könnybe lábadó szemmel annyit mondott: nem! Ez volt az a pillanat, amikor megszületett bennem az elhatározás, hogy segítsek. Éppen azért, mert nem kérte a segítséget. Hogy ma egy város közepén ilyen körülmények között él valaki, ez hihetetlen!

– adott hangot csodálkozásának Bertók Róbert.

Fotó: DM

Ahogy közeledtünk a karácsonyhoz, úgy éreztem, nem húzhatom tovább ezt a dolgot, és feltettem egy felhívást a közösségi oldalamon. Nagyon sokan jelezték, hogy segítenének. Megnézettem a tetőt egy áccsal, aki azt mondta, eszünkbe ne jusson cserepet rakni, mert nincs olyan állapotban sem a tetőszerkezet, sem a ház, hogy elbírja, ha megpakoljuk. Szerencsére sokan pénzbeli támogatást adtak, kisebb-nagyobb összegekben érkeztek az utalások az időközben megnyitott számlaszámra. Aztán már láttuk, meddig nyújtózkodhatunk

– mesélte tovább a férfi.

Egy békéscsabai cégtől kaptak tetőfedő anyagot, sikerült olcsón elintézni az ideszállítást is, mindenben jött a segítség. Bertók Robi testvére, és szakember ismerősei közül egy páran is vállaltak munkát a házon. Egy étteremből karácsonykor 10 személyes hústálat vittek ki a családnak, egy másik helyen minden napra meleg ételt kínálnak a férfinak, egy kerékpárbolt-tulajdonos is jótékonykodna. A szálak a szervezőnél futnak össze továbbra is, de számára az volt a fontos, hogy elindítson valamit az ügyben.

Nem akarom az ő életét menedzselni, van saját családom, róluk kell gondoskodnom, viszont szerettem volna azt az alapvető feltételt, hogy legyen tető a fejük fölött. Abban van az ereje ennek az ügynek, hogy felhívjuk a figyelmet valakire, és általánosságban egy ilyen helyzetre. Sokunknak az a legnagyobb nyűgünk, hogy melyik műholdas csatornát nézzük, neki meg lehet, hogy amikor alszik, rászakad-e a mennyezet. Szerintem jobbá válhat bárkinek az élete attól, hogy odafigyelnek rá, mert ettől egy kicsit embernek érzi magát

– fogalmazta meg Bertók Róbert.

Elárulta még, hogy az édesanyának is próbál munkát szerezni, így remélhetőleg tovább tudják gördíteni a sorsukat, legalábbis Róbertben egy dolgos embert ismert meg.