Az iskolaprofilban kiemelt jelentőségű az angol nyelv, amelyet első osztálytól csoportbontásban oktatnak. Felső tagozaton képesség alapján heti 5 vagy 3 órában, nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás, amelyet angol nyelvi lektor is támogat. Több mint 10 éve kínait is lehet tanulni az iskolában 3. osztálytól. Elindult a robotika is az intézményben: már az elsősök is ismerkedhetnek a programozás alapjaival. A tehetséggondozás biztosítására 7-8. évfolyamon magyarból és matematikából nívócsoportok működnek. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termoszlaborjában pedig a 8. évfolyam félévente 2-2 órában laborgyakorlaton vesz részt.

– Az iskola kiemelt személyiség-, képesség- és készségfejlesztő terepe a komplex művészeti nevelés, a Gregor Program, amelynek célja a művészetekkel történő alapozás, a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány szakmai támogatásával – mondta el Pocsai Blanka igazgató. –

A program részét képezi az ének-zene tantárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, két énekkar működése és a délutáni idősávba beépített hangszeroktatás. Mindemellett van dráma szakkörünk is, mely komoly színpadi produkciókat mutat be minden évben, idén például A padlást

– sorolta az intézményvezető.

Mindezek mellett fontosnak tartotta kiemelni, hogy a klasszikus értékrendet közvetítik az ide járó gyermekek felé. – Ennek megfelelően megismertetjük velük a népi hagyományokat is. Tartunk például élő zenés táncházakat, pénteken pedig kiszebábot fogunk égetni. De nyitottnak neveljük diákjainkat a rászorulók felé is: rendszeresen gyűjtünk nekik, részt veszünk a Rotary Adventen és nálunk működik az ország 5 Earlyact csoportjának egyike is – mesélte Pocsai Blanka.

Az állatbarát címet is magáénak tudó iskolának van egy tiszteletbeli diákja is. Waffi, a terápiás kutya a személyiségfejlesztést, konfliktuskezelést segíti, de a terápiás foglalkozások már az órarendbe is be vannak tervezve, hiszen akár matematika, akár testnevelés órán jól használható a kedves keverék. És ha már sport: az intézménynek együttműködési megállapodása van a Pick Szeged és Szedeák sportegyesületekkel, amely lehetővé teszi, hogy a tanítási órákon és délután is helyben legyenek foglalkozások a sportágak iránt érdeklődőknek. Mindezt úszásoktatás és akrobatikus rock and roll csoport működése egészíti ki. A Bozsik programnak köszönhetően a focisták versenyzési lehetőséget is kapnak.

A Gregor „Ökoiskola”. Ennek megfelelően szelektíven gyűjtik a hulladékot, minden szinten palackprés működik, az iskola előtt kupakgyűjtő szív található és éppen most zajlott le egy ruhagyűjtő akció is a környezettudatosság jegyében. Az udvaron pedig virágnaptár, fűszerkert és rovarhotel közvetíti a környezettudatos szemléletet.

Mindezt pedig összefogja az az erő, ami a pedagógusok, a szülők és a gyerekek együttműködéséből fakad. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk és ez az, amitől ilyen jól tud működni az iskola

– fogalmazott az igazgató.