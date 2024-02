A múlt héten fogadta el a közgyűlés Hódmezővásárhely 2024-es költségvetését. Idén 14,3 milliárd forintból gazdálkodhat az önkormányzat, négymilliárddal kevesebb pénzből, mint tavaly.

Látványberuházások is lesznek

Fejlesztésre 2,6 milliárd forintot fordítanak, például a Malom utcai Óvoda falvizesedésének megszüntetésére 6,3 millió forintot szánnak, a Varga Tamás Általános Iskola homlokzatfelújítására, nyílászárócserékre 19,9 millió forintot. A Hóvirág utcai Bölcsőde megsüllyedt tartószerkezetének újjáépítése 3,6 millió forintba kerül.

A fontosabb fejlesztések mellett több látványberuházásra is költ az önkormányzat. A városháza 2022-ben kezdődő felújítása még az idei évre is áthúzódik, a 2024-es évet bruttó 100,2 millió forint terheli. Az önkormányzat pincéjében kamaratermet alakít ki a város, aminek az idei tervezett költsége 127 millió forint. A városháza nyugati homlokzatának felújítására 190,5 millió forintot ütemeznek be. Idén fizetik ki a városháza és a kőfal megvilágítását is.

Márki-Zay Péterék meg sem fontolták a javaslataikat

Cseri Tamás önkormányzati képviselője a költségvetési vita kapcsán elmondta a helyi Fidesz véleményét, ami szerint a látványberuházások helyett inkább a járdák és utak fejlesztésére kellene többet költeni.

Illúziókat nem kergetünk. Amióta Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, a költségvetéssel kapcsolatos javaslatainkat meg sem fontolták. Most is sejtjük, hogy nem szavazzák meg, de legalább az elvi álláspontunkat szeretnénk közölni arról, hogy mi milyen költségvetési tételeket tartunk fontosnak

– mondta Cseri Tamás. Két területet emelt ki, ezek egyike a városháza pincéjében kialakítani tervezett kamaraterem.

Javasoltak, de hiába

Ez az írásos anyag szerint 127 millió, a táblázatban 100 millió forinttal volt megjelölve. Képviselőcsoportunk véleménye szerint ezt az összeget az általános tartalékba kellene tenni, így annak összege 200 millió forintra emelkedne. Korrektebb lenne, ha a választás évében nem ürülne ki teljesen a kassza. Ha ezt most megszavaztatnánk a vásárhelyi polgárokkal, döntő többségük igazat adna nekünk. Az olyan látványberuházások helyett, mint például a kőfal megvilágítása 30 millió forintból, jóval fontosabb lenne út- és járdaépítésre átcsoportosítani a pénzeket. Ha eddig kibírtuk, hogy a sötétben nem láttuk a kőfalat, akkor a jövőben is kibírjuk. A torony megvilágítását is tudná nélkülözni Hódmezővásárhely lakossága

– hívta fel a figyelmet Cseri Tamás. Kiemelte, a világító KRESZ-táblák, karácsonyi díszek vásárlása helyett is inkább a járdákat kellene felújítani.

A vásárhelyi Fidesz javaslatait ezúttal sem fogadta meg a Márki-Zay Péter vezette többség.