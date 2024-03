A Móricz-család több mint két éve költözött a Kukorica utcába. Négy gyermekükkel, a nyolcéves Noellel, a hétéves Gabival, a kétéves Dorkával és az egyéves, csupa mosoly Natival gyakori látogatói a közeli játszótérnek, amelynek jó részét kezdeményezésükre újította meg a településrész önkormányzati képviselője. Móricz Gábor és felesége, Cintia kérésére kerítették körbe az autóút felőli részt, hogy a szaladgáló gyerekek véletlenül se futhassanak ki a kocsiútra, ahol hiába a lakó- és pihenőövezet tábla, nagyon sok sofőr nem tartja be a sebességkorlátozást.

Nemrég a törött csúszdát is kérésükre cserélték ki, hamarosan új hintát is telepítenek a térre, és már a többi játék festésére is ígéretet tett nekik képviselőjük. Nati, Dorka és Gabi kedvence a hinta, Noel pedig elsősorban építeni szeret a homokozóban.

A játszótér egy panelház tűzfalának szomszédságában található, amelyet előszeretettel használtak a graffitisek arra, hogy ott hagyják kézjegyüket. Rengeteg értelmezhetetlen firkálmány csúfítja a tűzfalat. Most ennek megszépítése céljából buzdította összefogásra a házaspár a környékben élőket.

Futárként dolgozom, sokat járkálok a városban, és láttam több panel aljában a Szegedi Graffiti Dekor műveit. Mivel ezen a játszótéren finoman szólva nem túl esztétikus a fal, gondoltam, megpróbálom felvenni velük a kapcsolatot. A művész, Molnár Zsolt elmondta, hogy nagyon régi terve ennek a házfalnak a festése, szóval nagyon segítőkész volt, kedvezményes áron vállalta

– mondta el lapunknak Móricz Gábor. A Bolondos dallamok mesesorozat szereplőit, Tapsi Hapsit és barátait ábrázoló festmény ára 80 ezer forint, amelyet lakossági felajánlásokból szeretne finanszírozni a házaspár. Aki szeretne a játszótér szépítéséhez hozzájárulni, a [email protected] e-mail címen jelezheti.