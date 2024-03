Menő, trendi és biztonságot is adhat egyszerre, ha időnket nem kímélve szervezetten igyekszünk segíteni másokon. Erre jó példa a Rotary, ami Szegeden is egy jól csengő név. A klub nem titkoltan azokat az embereket igyekszik tagjai között tudni, akik helyzetüknél fogva is képesek és akarnak jót tenni másokkal. De vajon mennyire zárt vagy elit közösség a Rotary? És egyáltelán hogyan működik a Szegedi csapat? Ezekre is keressük a választ a Délmagyar legújabb podcastjában.