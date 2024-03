Szeged. A Mátyás tér körforgalmának és játszóterének felújítása után most a park fejlesztése következik. Az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a beruházás május közepére készül el 44 millió forintból. A Mátyás tér déli és nyugati szélén egy sétányt alakítanak ki, és parkosítanak is. A sétány nyomvonala a parkban a keleti oldalról a bekötő gyalogúttól indul, és a közúttal párhuzamosan fut majd egészen a Földmíves utca irányába, a másik bekötő gyalogútig. Telepítenek egy cserjesort is a a sétánnyal párhuzamosan, közvetlenül az útszegély mentén. Ültetnek 188 közönséges tiszafát, 98 pompás gyöngyvesszőt és 228 törpe orgonát. A sétány mentén 10 padot és 5 hulladékgyűjtőt is kihelyeznek.