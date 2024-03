Jól halad a szegedi Senior Center felújítása – jelentette be a helyszínen Binszki József. A várospolitikai alpolgármester elmondta, hogy már beépítették az összes külső nyílászárót, és a hungarocell hőszigetelés is felkerült a falakra, ahonnan így már csak a nemes vakolat hiányzik. Felújították az épület lépcsőjét is, amin majd kialakítanak egy mozgássérülteket segítő rámpát.

Még hátra van a belső nyílászárók cseréje, de az ajtók keretei már a helyükön vannak. Binszki József azt is elmondta, hogy az aljzatbeton is elkészült, amire majd a végleges burkolat kerül, és a munkások végeztek a gipszkarton válaszfalak berakásával is, valamint a gépészeti alapszerelésekkel. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a munkák felével már végeztek, és már szinte csak a végső simítások vannak hátra.

A tervek szerint a Centerre több mint 100 millió forintot költenek, és májusban birtokba vehetik a nyugdíjasok.

Tóth Ildikó, az intézmény vezetője pedig azt mondta, hogy a nyugdíjasok nagyon várják az átadást. Összesen csaknem 60 nyugdíjasklub használja az intézményt, amit naponta ötvenen-hatvanan látogatnak, de ha rendezvény van, akkor a 120 férőhelyes nagyterem is megtelik. Addig, amíg nem készül el az épület, az idősek a város más klubjaiban kaptak helyet.