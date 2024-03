Az áruházi akciókon túl hálás szívvel fogadják egész évben a felajánlásokat az egyházközségek lelkészi hivatalaiban, Szegeden a Kálvin téri hivatalban, Hódmezővásárhelyen a Jókai utcában, továbbá Székkutason. A nagyobb tárgyi adományokat – például feleslegessé vált bútorokat – pedig az adomany.jobbadni.hu oldalon tudják regisztrálni a segíteni vágyók.

A rászorulók személyesen és e-mailben is kérhetik a szeretetszolgálat segítségét vallási felekezettől függetlenül. A jogosultság megállapítása a kérvényező keresete, valamint családsegítői, védőnői, illetve lelkészi vagy papi ajánlás alapján történik.

Általában meglátogatom személyesen is a családokat. Sokszor előfordul ugyanis, hogy nem merik kérni, vagy nem is gondolják, hogy kérhetik azt, amire a legnagyobb szükségük lenne. Egy ötgyermekes család például tartós élelmiszert kért tőlünk, de egy ilyen látogatás alkalmával kiderült, hogy az egyik kisgyereknek nincs ágya

– mesélte Mándi Ferenc, aki élénkzöld szolgálati mellényére mutatva úgy fogalmazott, hogy munkatársaival olyanok, akár a postások.

Mi is a felajánlótól egészen a támogatottig visszük a küldeményeket. Csak mi szeretetpostások vagyunk, krisztusi szeretettel állunk az emberek mellett, és segítjük őket

– mondta.

A rendszeres élelmiszercsomag-osztások mellett a tanévkezdés előtt tanszerekkel segítik a gyerekeket. Minden szerdán reggelit adnak a hajléktalanoknak és a rászoruló időseknek a Kálvin téri református templom előtt, az ételcsomagokat az önkéntes, nőszövetségi hölgyek állítják össze a felajánlásokból. Évente körülbelül 700-800 nélkülözőt támogatnak a vármegyében. De nemcsak tárgyi adományokkal támogatják a kérelmezőket: hivatalos ügyekben is segítséget nyújtanak, adósmentorálási lehetőséget és lelki támogatást is biztosítanak segítő beszélgetések keretében, de gyakran a munkakeresésben is támaszt nyújtanak a bajba jutottaknak.

Úgy szoktam mondani, hogy nem halat, hanem hálót szeretnénk adni, hiszen azt szeretnénk, ha végül a rászorulók lennének képesek halászni. Az adományokról is úgy gondoljuk, hogy azok nemcsak egyszerű tárgyak, hanem fontos üzenet is a támogatottnak, hogy nincs egyedül, hogy fontos, hogy van hová kapaszkodni a bajban. Az egyik kisgyereket például egy adományként kapott iskolatáska motivált arra, hogy kettesről ötösre javítsa jegyeit egy tanév alatt

– emelte ki Mándi Ferenc.