1944. június 25-én, 27-én és 28-án indultak a szerelvények a szegedi, téglagyári gettóba kényszerített zsidókkal a Rókusi pályaudvarról. Egyes vonatok a biztos halálba, az auschwitzi megsemmisítő táborba szállították utasaikat, a szerencsésebbek a többi vonattal Strasshofba, Bécs külvárosába mehettek munkaszolgálatra – idézte fel Buk István, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke a holokauszt 80 emlékév szegedi vonatkozásait, amelyre nagyszabású programsorozattal készül a hitközség.

Elmondta, hogy a Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál idén szorosan összefonódik a holokauszt 80. évfordulójával március 20-a és szeptember 7-e között. Több konferenciát rendeznek majd Szegeden a holokauszt témájában. Az új zsinagógában szegedi, zsidó asszonyok és gyermekek sorsát bemutató kiállítás nyílik. Koncertet ad a Szegedi Szimfonikus Zenekar és Malek Andrea. Mártír megemlékezést és gyászistentiszteletet is tartanak, valamint tematikus sétákat kínálnak az érdeklődőknek a zsidó temetőben és a városban, a temetőben továbbá emlékpontot is avatnak. A régi zsinagógában a Gólem Színház mutatja be Recept a túléléshez című előadását. Július 7-én emlékező menet indul a volt téglagyár helyétől, a Cserzy Mihály utcáról a Rókusi pályaudvarra, amelyhez bárki csatlakozhat.