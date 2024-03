– Most is vannak, akik rá akarják kényszeríteni akaratukat a magyarokra, akik zsarolnak bennünket, ha nem úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek. De nem engedünk a zsarolásnak, az idegen eszméknek, Magyarország szuverén, szabad ország. Hisszük, hogy a béke és a szabadság mellett az előrehaladáshoz egyetértésre is szükség van. Mai világunkban ebből van talán a legkevesebb. Ez Hódmezővásárhelyen mindennél jobban megmutatkozik. Pár éve saját bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy milyen az, ha egy közösségben szétverik az egyetértést – fogalmazott Walterné Böngyik Terézia.

Kossuth erősen hatott Vásárhelyre

A szónok arról is megemlékezett, hogy az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban Hódmezővásárhely tanúbizonyságot tett nemzeti elkötelezettségéről. A városi ifjak másfélszer annyian indultak a toborzó szóra, mint amennyit a haza megkövetelt.

Kossuth erősen hatott Hódmezővásárhelyre. Sok függetlenségi párt és olvasókör szerveződött ebben az időben. 1872-ben, amikor Kossuth Lajost megfosztották állampolgárságától, Hódmezővásárhely díszpolgárává fogadta. 1903-ban, ahol toborzóbeszédet mondott, a vásárhelyiek szobrot állítottak neki. Húszezren ünnepelték a nagy hazafit.

Nem engednek a 48-ból

– Ez az erő mutatja meg nekünk, hogy mire lehetünk képesek, ha összefogunk, ha együtt dobban a szívünk. Ott mennek jól a dolgok, ahol mindenki meg van győződve arról, hogy rajta is múlik városa, országa sorsa. 1848-ban sokan hittek ebben – mondta a szónok. Úgy fogalmazott, akkor ér véget egy nehéz, érzelmi őrültségekkel teli időszak, ha a jövő erői már a szavak mögött sorakoznak.

– Ugye, mi sem engedünk a 48-ból? Felelősek vagyunk azért a közösségért, amelynek jövőjét együtt kell, hogy formáljuk. Ne hagyjuk, hogy ezt bárki elvegye tőlünk, hogy idegen zsoldban állók határozzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. Együtt kell megformálnunk városunk jövőjét. Legyünk büszkék városunkra és hozzuk vissza a régi fényét! – fogalmazott Walterné Böngyik Terézia.