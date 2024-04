– A 65 millió forintból vásároltunk egy utánfutós kis traktort, damilos fűkaszákat, lombfúvót, amivel ősszel a leveleket, ilyenkor pedig a fűnyesedéket lehet lefúvatni a járdákról, utakról. Vettünk egy kis kotrógépet is – tudtuk meg Gyöngyösi Ferenctől, Hódmezővásárhely főállású alpolgármesterétől. Beszereznek egy nagy teljesítményű, hatékony padkatisztítót és egy platós teherautót is.

– Jelenleg Orosházával állunk szerződésben, ők végzik a padkatisztítást Hódmezővásárhelyen. Van ugyan egy régi padkatisztítónk, aminek a műszaki állapota már nem megfelelő. A számítások szerint többet kellene rákölteni, mint amennyiért egy másikat vehetünk. Már többfelé is néztünk használt gépet, még Temesváron is. Újat nem tudunk venni, mert az 100 millió forint – tudtuk meg az alpolgármestertől.

A 65 millió forintos keretből vásároltak egy 11 milliós Ferrari fűnyírót is – ezt a város közpénzből fenntartott internetes hírportálja, a Hódpress adta közzé és sokaknál kiverte a biztosítékot. Gyöngyösi Ferenc kérdésünkre azt válaszolta, a John Deere fűnyíró traktor még többe, 26 millió forintba került volna.

– Ferrarit használ Algyő, Szegednek is voltak ilyen gépei. Emellett van három John Deere fűnyíró traktorunk, amiből egyet a mártélyi üdülőterületen, a többit Vásárhelyen használjuk. Az új gépünk kis területen is meg tud fordulni, több helyre odafér, mint a „front asztalos” fűnyírók, vagyis ha például nem akadályozzák az ágak, akkor a fák körül is lehet vele dolgozni. A legideálisabb körülmények között 6000 négyzetméter füvet vág le. A többi traktorunk után 2 damilos fűkaszás nyírta a villanyoszlopok, fák körüli területet, addig az új gép után elég lesz egy dolgozó is – mondta Gyöngyösi Ferenc.