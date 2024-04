Május 2-a és 4-e között 31. alkalommal rendezi meg a Hód-Mezőgazda Zrt. az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok Szakkiállítás és Vásárt, az országos tenyészállat kiállítást. Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója elmondta, az előző évihez hasonló lesz a kiállítók létszáma, 220-an jelentkeztek. Az állatlétszám az utolsó pillanatban dől el, jó hír, hogy idén a baromfikat sem kell mellőzni, most nincs madárinfluenza. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy idén több árus lesz és meghirdetik a legszebb stand versenyét is. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pedig kétnapos konferenciát szervez Fenntarthatóság: a jövőálló állattenyésztés záloga címmel.

Fekete Balázs kiállításigazgató kiemelte, a kiállítás hosszú idő óta nemzetközi. Idén horvátországi gidránokat és ausztriai szarvasmarhákat is láthatnak a látogatók. A zsűritagok is több országból érkeznek, különlegesség, hogy a Holstein-fríz zsűriben egy francia hölgy is helyt kapott.

Antal Gábor a termékdíjjal kapcsolatban kiemelte, összesen 26-an pályáztak, ebből 11 a növénytermesztéshez, 15 pedig az állattenyésztéshez kapcsolódik. A pályázatokat a két ágazat zsűrielnökei, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora és Wagenhoffer Zsolt, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető igazgatója értékelték a rendezvényen.