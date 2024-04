Derekegyházon 2019-ben újította fel az önkormányzat az általános iskola épületét a TOP pályázat és önerő jóvoltából.

Egy helyen a nevelési-oktatási intézmények

Az intézmény „félházzal” működött, hiszen a felső tagozat már évek óta Szentesre járt, helyben csak az alsó tagozat működött. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy egy helyre, az iskolaépületbe szervezi a teljes nevelési-oktatási területet. Az iskolaépület földszintjén egy hét fős minibölcsődét alakítottak ki, valamint egy kétcsoportos óvodát, az iskolások pedig a felső szinten tanulnak. Az épületben korszerű tornaterem is segíti az oktatást, és tágas udvar is tartozik hozzá, ahol minden korosztálynak jut elegendő tér a játékra. A fejlesztésnek a szülők is örülnek, hiszen így csak egy helyre kell reggelenként vinniük a kisebb-nagyobb gyermeküket, nem a falu különböző pontjaira. Az épülettel szemközt egy játszótér is található, amit hazafelé menet, vagy a nevelési-oktatási időn kívül szívesen használnak a gyerekek.

Fészekhinta és kombinált játszóvár

– Ezt a játszóteret teljesen megújítjuk. Az ott lévő játékok nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A Magyar Falu Program jóvoltából új játékok is kerülnek a játszótérre, a régi elemeket pedig felújítjuk. Az elnyert forrás jóvoltából többek között hintát, fészekhintát vásárolunk, kombinált játszóvárat is telepítünk csúszdával, mászókával, kúszási lehetőséggel – tudtuk meg Szabó Istvántól, Derekegyház polgármesterétől. Úgy tervezik, hogy nyárra elkészül a felújítás.

Az önkormányzat további tervei között szerepel a hivatal mögötti területen lévő játszótér modernizálása is. A meglévő játékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelővé teszik, illetve új játékokkal is gazdagítják majd a lehetőségeket.

Péntanque pálya is lesz

A kamaszoknak, illetve felnőtteknek is kedveznek. Egy sportteret is létesítenek majd Derekegyházon, az Alkotmány utcán, a kiserdő szomszédságában, ahol a kispályás focipálya már elkészült. Ezt fejlesztik tovább. Lesz tollas- , röplabda és streetball pálya, sőt, még pétanque lehetőséget is biztosítanak. A francia eredetű golyójáték akár az idősebb korosztályt is megmozgathatja. A sakkozókra is gondolnak, szabadtéri nagy sakktáblával.

Szabó István elmondta, a tervezett sporttérrel a település ezen része kihasználtabb lesz. A sportoláshoz ideális a terület, hiszen a nagy fák kellemes klímát biztosítanak a mozogni vágyóknak.