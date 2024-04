Helyi közélet 2 órája

Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében újból megjelent a madárinfluenza vírus

Délelőtt jelentette be Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, hogy idén, a május 2-4 közötti 31. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásáron végre ismét láthatnak baromfikat is a kilátogatók, délután pedig megérkezett lapunkhoz is a NÉBIH közleménye, miszerint két szomszédos vármegyében is újra megjelent a madárinfluenza.

Kovács Erika Kovács Erika

A madárinfluenza évről évre hatalmas károkat okoz a gazdaságban. Illusztráció: Cseh Gábor / MW

A vírus közel került vármegyénkhez. Szerencsére itt még nem ütötte fel a fejét egy állattartó telepen sem. A madárinfluenza jelenlétét Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több állattartó telepén is kimutatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állományokat felszámolják. A hatóság a madárinfluenza újbóli jelenléte miatt ismételten felhívta az állattartók figyelmét a járvány elleni védekezés fontosságára. A Békés vármegyei Tótkomlós több mint 44 ezer egyedet számláló pecsenyekacsa-telepén és Pusztaföldváron, a mintegy 1500 állatot tartó tenyészlúd-telepen, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Öcsöd 20 ezres állománnyal rendelkező hízópulyka-telepén is megemelkedett számú elhullást tapasztaltak állományukban a gazdálkodók. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát igazolta az elhullott állatokból vett mintákból. A hatóság időközben Tótkomlóson további két ‒ egy pecsenyekacsákat, valamint egy pecsenyeludakat tartó ‒ telepen is kimutatta a vírus jelenlétét. Valamennyi érintett állományt felszámolják. A gazdaságok körül a járványügyi hatóság kijelölte a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, megállapította a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Békés vármegyében a megfigyelési körzet kiterjesztése is megtörtént.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!