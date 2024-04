„Birkanyírás – juhászok élete a Kardoskúti-pusztán” címmel izgalmas családi programra várják a vásárhelyieket április 20-án (szombaton) 10 órától a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sóstói Állattartótelepére.

A telepen tartott racka- és cigája juhok tavaszi kihajtása előtt történik az állatok nyírása, amit a résztvevők most nemcsak láthatnak, hanem ki is próbálhatnak. Az ollóval történő birkanyírás után a résztvevők Nemzeti Parki Termék Védjeggyel ellátott helyi termékeket is kóstolhatnak. Információ, jelentkezés: Palcsek István Szilárd természetvédelmi őrkerület-vezetőnél (+36 30 016 2117).