– Több mint negyven civil szervezet jelent meg a mostani, már második Civil Konferencián – mondta lapunknak szombaton a rendezvény helyszínén, a Szent-Györgyi Albert Agórában a város civilügyi főreferense. Jávorszky Iván elmondta azt is, hogy számtalan előadás hangzott el, a legismertebb előadó pedig Geszti Péter volt, aki az óriásplakát-kiállításról beszélt, amiből egy kis bemutatót is elhozott Szegedre, Mini Arc néven.

A szervező azt is elmondta, hogy a város pályázatokkal támogatja a szegedi civil szervezeteket, de olyanok is vannak, akik kedvezményesen bérelhetnek irodákat a működésükhöz.

A konferencia megvalósítása különleges, hiszen két fontos tartalom közvetítését tűztük ki célul. A civil szervezeteknek történő információs segítségnyújtást és a fogyatékkal élők szervezeteinek segítését, számukra találkozási pontok megvalósítását

– mondta még Jávorszky Iván. Megemlítette azt is, hogy most azok is ott voltak az Agórában, akik azokért dolgoznak, akiknek még náluk is nehezebb a helyzetük.

– Akik betegek vagy elesettek, esetleg csak öregebbek, akik segítségre szorulnak, akiknek legalább egy kicsit meg kell, és meg lehet könnyíteni az életüket – fogalmazott a főreferens.