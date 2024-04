Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. Gidró Kriszta, főszerkesztő, Majzik Attila, szerkesztő és Suki Zoltán, újságíró komoly témával kezdte a csütörtökön rögzített adást: Magyar Péterről esett szó, akiről még Suki Zoltán baloldali ismerőse is azt mondta, hogy már ránézésre is egy elviselhetetlen alak. A szereplők egyébként arra jutottak, hogy Magyar Péter megjelenésével gyakorlatilag legyalulta a kisebb, szinte eddig is mérhetetlen ellenzéki pártokat.

Ezen kívül volt szó arról, hogy az unió rábólintott a migránsgettókra, és a figyelmesek most rájöhetnek arra, hogy Suki Zoltán nagyszerű költő.