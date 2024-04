A mai évben is virágosztás keretein belül szeretnénk szebbé tenni közösen együtt Kiskundorozsmát. Az egynyári virágok osztását mindig nagy örömmel várja a helyi közösség. Ma nagyjából 500 család kapott a virágokból. A következő napokban a köztereken és az intézményeink előtti virágtartók, balkonok is új virágokkal szépülnek meg. Nagyon fontos a közösségépítés, az intézmények fejlesztése, de a környezetünk szebbé tétele is. Ennek megfelelően a jövőben erre sokkal komolyabb hangsúlyt fogunk fektetni. A virágosztást képviselői keretből finanszíroztuk, míg a közterületi virágtartókba balkonokba önerőből. Mintegy 2500 virágot osztottunk szét, míg további 1000 virágot személyesen juttattam el azoknak, akik ma nem tudtak eljönni