Korábban is elmondtuk már, véleményünk szerint a támogatást, a segítséget oda kell vinni, ahonnan a menekültek érkeznek, hiszen az európai országok megerősödése a cél. Tűrhetetlen, hogy Európa ötödrangú legyen a világon; vissza kell szerezni előnyünket. Ám ma ennek pont az ellenkezője tapasztalható, Európa versenyképessége egyre romlik. Ezért is annyira fontos, hogy június 9-e után kik lesznek azok a magyar politikusok, akik a megvédendő értékeket képviselik az európai parlamentben. Az emberek többsége azt is elvárja, hogy ne az LMBTQ propagandával, a genderizmussal támadják a fiatalokat, hanem valóban a hagyományos európai, keresztény értékek mentén, józan ésszel nevelhessék fel a családok gyermekeiket. Ez adja társadalmunk biztos alapját