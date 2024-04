Máday Norbert nagymester honosította meg Magyarországon ezt a Kínából származó ősi harcművészetet, aki személyesen Leung Ting nagymestertől tanulta. Az ő engedélyével indulhat be a Tisza-parti városban is az oktatás, bár volt már előzménye régebben. – 2016-ig volt itt is hagyománya. Itteni tanítványaim is vannak, és ha ők átjárnak Szentesre, az ösztönöz engem arra, hogy helyben épp ezért érdemes lenne folytatni – mondta Tihanyi Mihály. Most, hogy Czakó László megszerezte a második mesterfokozatot, Máday sifu engedélyezte a csongrádi iskola indítását, Mihályék pedig örömmel tesznek eleget a megtisztelő felkérésnek.

A tagtoborzó bemutatón családok előtt adtak számot a stílus jellemzőiből, és ki is lehetett próbálni a mozdulatokat.

Mindenkinek ajánlom a wing tsunt, aki intenzív testmozgást szeretne végezni, megismerné saját képességeit, és fejlesztené azokat. Általában a legnagyobb ellenfél bennünk van, különböző negatív gondolatokkal akadályozza önmagát az ember, hogy ő ehhez ügyetlen, idős vagy kövér. Pedig mindenki volt kezdő, a mozgásrepertoár úgy van megalkotva, hogy bárki végre tudja hajtani

– magyarázta Tihanyi Mihály, aki szentesi iskolája mellett Vásárhelyen és Kiskunfélegyházán is oktat.

Ezek nem látványos, de annál hatékonyabb technikák, közelharcra épül és az ellenfél erejét használják, hiszen egy utcai szituációban szinte mindig a támadó van előnyben. –Erre a tudásra lehet, hogy csak egyszer lesz szükség az életben, de akkor nagyon nem mindegy, hogy egy vesztes helyzetből meg tudom-e védeni magam – hangsúlyozta a mester. Miközben ügyesedik a harcművésszé válás útján önmagával és másokkal is békességbe kerül.

Két Czakó László tartja a csongrádi edzéseket, mindketten mesterei az irányzatnak, és érdekesség, hogy negyven évnyi korkülönbséggel, de egyszerre tették meg a wing tsun első lépéseit. Az apa 22 évvel ezelőtt a tízéves kisfiát vitte le kung fu-edzésre, aki közölte vele, hogy bizony őt is beíratta. Azt hitte, viccel a fia, hiszen ötven évesen mit keresne már ott.

Kicsit elkéstem már vele, gondoltam akkor, pedig idősebb korban is nagyon hasznos, tartás és önbizalmat ad, a gyakorlatok megmozgatják az energiaközpontokat, az erőnlétre is jó hatással van

– ismerte be lapunknak a férfi.

Az önvédelmi tudást nem volt még „szerencséje” alkalmazni, mint mondta, viszont a fiáról elmesélte, régebben állandóan belekötöttek, ám mióta tudják, hogy kung-fu mester – idestova nyolc éve – azóta békén hagyják.

Az ifjabb Czakó László 2. mesterfokozattal vezeti a csongrádi edzéseket, apja pedig, dacára annak, hogy 3. mesterfokozatú, helyettesként segíti. Ez nem számít, ő az iskolavezető – mondta erre az idősebb Czakó mosolyogva és büszkén.