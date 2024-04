A szegedi Kiss János porcelánkorongozó és kerámiakészítő 2000-ben vállalt el egy fél állást a bordányi Ádám Jenő Általános Iskolában. Annyira megszerette a falut és az iskolát, hogy itt ragadt. Ez lesz a 25. éve, hogy az intézményben tanít, de egyben az utolsó tanéve is, nyugdíjba készül. De ne szaladjunk ennyire előre. Az iskola udvarán álló épületben vagyunk, ami érdekes módon nem a tankerületé, hanem az önkormányzat tulajdona. Ez volt a névadó, Ádám Jenő szolgálati lakása, és itt tartja foglalkozásait Kiss János.

Névjegy

Kiss János tanulmányait a 602-es számú ipari szakmunkásképző iskolában végezte, porcelánkorongozó és kerámiakészítő. Az SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék oktatója 1981-től napjainkig. Díjak, ösztöndíjak: Kézműves Oklevél, 1991 Miniszteri dicséret, Pro Juventute oklevél, 2005 Paraszupersztár - kisplasztika - 1. helyezett, 2021 Honor Pro Labore IV. fokozat. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének 44 éve tagja. Magáról és munkásságról így vallott: Negyvenhárom éve adom át szakmai tudásomat Szegeden, a Tanárképző Főiskolán (ma Juhász Gyula Pedagógusképző Kar). Emberséggel próbálom tanítani szakmámat, sokszor emberfeletti, erőmet meghaladó fizikai terhelés mellett. Hitem a szakmában töretlen, és az sokszorozza meg, hogy vannak tanítványaim, akik ezt továbbviszik. Talán az élet is minősít majd engem, mint a tűz a kerámiát.

Fotó: Karnok Csaba

Hétfőtől szombatig

Hétfőtől szombatig várja itt a diákokat. Akik nem helyiek, azokkal szombat délelőtt foglalkozik. Szegedről, Üllésről, Mórahalomról is érkeznek ilyenkor növendékei, és ilyenkor jönnek azok is, akik már elhagyták az általános iskolát, de a kerámiázást még nem. A beszélgetésünk, mit Kiss János élete, két szálon fut. Egyszerre mesél életéről és a bordányi munkájáról. Az ő élete úgy ágazik kétfelé, hogy egyik fele Szegedre köti a tanárképző főiskolához, (most rajz-művészettörténet tanszék), ahol 43 éve oktat, a másik pedig ide, Bordányba. Munkáját 2008-ban „Bordány kultúrájáért” díjjal ismerték el. Azt mondja, úgy érzi, a faluhoz tartozik.

Amire büszkék vagyunk

Kiss János többek között arra a legbüszkébb, hogy a közelmúltban a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola grafika és festészet, valamint szobrászat és kerámia tanszakos diákjainak munkáiból nyílt kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A gyerekek most először állították ki munkáikat a falu határain kívül. Az intézményben 1997 óta folyamatosan működnek a tanszakok, 125 tanulója van művészeti iskolának.

Lányos csapat és Nikolász

A szerdai foglalkozásra elsőként Nikolász érkezik, az egyetlen fiú és az egyetlen negyedikes. Ebben a tanévben 47 diákja van, de volt olyan év, amikor volt száz is. A kedd a fiúsabb csapat, a szerda a lányos, heten érkeznek. Anyák napi ajándék, szívecske készül. Kézzel nyújtják a gyerekek az agyaglapot.

Kinek segítsek még?

– kérdezi a tanár úr.

Senkinek, mert mindenki ügyes

– válaszolja Sipos Anna.

A másodikos lányok lelkesek. Szeretnek ide járni, azt mondják az a legjobb a kerámiázásban, hogy együtt lehetnek a többiekkel és János bácsival.

Fotó: Karnok Csaba

Az anyák napi kerámiakészítés a forma kivágásával és a díszítéssel folytatódik, meg azzal, hogy az újságíró is beszáll a munkába a lányok legnagyobb örömére.

Értékelés és jutalmazás

A másodikos lányok lelkesen dolgoznak. Juhász Léna aprólékos türelemmel apró bogyókat formáz és azzal rakja körbe a szívet. Ottlik Vivien Lara pihenésképp táncol egy kicsit, büszkén mutatja meg tudását. Egy idő után lazul a fegyelem, előkerül az uzsonna. A kétórás foglalkozás végén értékelés és jutalmazás következik, egy tábla csokoládé kerül elő az egyik polcról. A szívecskék egy héten át száradnak, a következő alkalommal kifestik, majd az iskola kemencéjében kiégetik és végül lemázazzák. A lányok azt ígérik, az újságíró félbehagyott szívecskéjét is befejezik majd.