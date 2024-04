Közterületi megfigyelői státuszba vehetné fel a közterület-felügyelet ezt a galambot, amelyet kollégánk fotózott Szegeden. Azt eddig is tudtuk, hogy ezek a madarak mindenre képesek, de ilyet még mi sem láttuk tőlük.

Amúgy nem is gondolnák, hogy mennyi galamb van. A galambfélék, vagy közismert nevükön galambok, a madarak osztályának galambalakúak rendjébe tartozó család: 42 nem és 313 faj tartozik a családba. Vagyis 313 -féle különböző galamb létezik, csak győzzük őket megfigyelni.

A Wikipédia szerint a leggyakoribb képviselőjük a házi galamb. Ezek a madarak sokfelé visszavadultak és a Föld szinte minden nagyobb településén megtalálhatóak, olykor többezres nagyságrendben is. Gyakran kellemetlenné válnak, mert a házak falait bepiszkítják ürülékükkel, kicsipegetik a kötőanyagot a háztetők kúpcserepei közül. Ennél fontosabb azonban, hogy terjesztenek bizonyos fertőző betegségeket, így az ornitózist, a papagájkórhoz hasonló betegséget. Ezért hadat is üzennek a galamboknak, de ennek még sehol nem volt tartós eredménye. Többek között Szegeden sem, mert itt is annyi a galamb a belvárosban, hogy alig lehet elférni tőlük.