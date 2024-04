Hódmezővásárhely közgyűlése az április 18-i ülésén úgy döntött, a kormányhoz fordulnak, hogy folytathassák a Bethlen- és a Németh László Gimnázium, illetve az ipari park fejlesztését a Modern városok programban.

A polgármester a kormányt és Lázár Jánost hibáztatja

Amikor tavaly, Lázár Jánosék egy határozattal megszüntették a Modern városok programot, olyan 3000 milliárd forintos városfejlesztő programot állítottak le, amelyre addig csak az összeg töredékét fizették ki országszerte. Persze a helyi Fidesz és Lázár János Vásárhely esetében ezt úgy próbálta beállítani, mintha rajtam múlt volna

– magyarázkodott az április 18-i közgyűlés után egy videóban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

A közgyűlésünk arról döntött, hogy megkérjük a minisztériumokat, hogy kezdeményezzék felénk a megvalósítás egyeztetését. Mi mindent megtettünk a projektekért, ami rajtunk múlt. A kormány felelőtlen ígérgetései, az üres a kassza és a politikai megkülönböztetés miatt álltak le a fejlesztések. A közgyűlés azt kéri az illetékes minisztériumoktól, hogy ezek a vásárhelyi fejlesztések mindenképpen valósuljanak meg

– mondta a videóban Márki-Zay Péter.

Új könyvtár és tudásház sem lesz

Mint arról lapunk is beszámolt, a Modern városok program egyik legfontosabb projektjét, az 5 milliárd forintos könyvtár és tudásközpontot, alatta mélygarázsokkal, még 2020 nyarán bukta el az önkormányzat. A létesítményt a sarokház előtti területre tervezték, de Márki-Zay Péternek sem a helyszín, sem a terv nem tetszett. A lakosságot megszavaztatta, aminek eredményeként a Zrínyi utcai foghíjtelek lett az új helyszín. De végül ezt is megpuccsolta a városháza, a Hódtóban jelölték ki az új területet. Vagyis két és fél év alatt egy kapavágás sem történt, a tervezést is a nulláról kellett volna kezdeni, ezért nem lett belőle semmi.

A kivilágítható plakátokat sem tudták időben kihelyezni

Azokat a projekteket, amikért most lobbizna a város, a Bethlen Gábor Református Gimnázium 6 milliárd forintos fejlesztése és a Németh László Általános Iskola és Gimnázium 1 milliárdos fejlesztése, még 2021 májusában bukta el Vásárhely. A Bethlen többek között tornacsarnokot, kerékpártárolót, közösségi tereket, a Németh László-iskola pedig művészeti termet és többfunkciós, mintegy 600-700 fő befogadására alkalmas közösségi teret hozott volna létre. Az előkészítő munkálatok 2017-ben jól zajlottak, de Márki-Zay Péter polgármesterré választása után lelassultak. Az önkormányzat többször kért határidő módosítást. A projekt kötelező elemét, a beruházással kapcsolatos információs füzetet és a kivilágítható plakátokat, amik az előkészítő rész zárófázisához tartoztak, jóval a határidőn túl teljesítették. Információink szerint ez volt az apropója, hogy a kormány a projekt folytatását nem támogatta.

Ugyancsak elbukta Hódmezővásárhely a 117 kilométeres kerékpárutat is, ami 11 milliárd forintból épült volna el. Az önkormányzat 6 év alatt csak a kisajátítások feléig jutott el.

Képalá: A Németh László gimnáziumot 1 milliárd forintból lehetett volna fejleszteni, de az önkormányzat nem állt a helyzet magaslatán. Fotó: Kovács Erika