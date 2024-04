A hódmezővásárhelyi All U Need Dance Studio Sportegyesület pályázatot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetséghez a belterület 5391-es helyrajzi számú területen mobil sátor létesítésére, ahol a későbbiekben jégpályát létesítenének. Mivel a fejlesztés önkormányzati telken valósulna meg, ezért engedélyt kértek erre tulajdonost képviselő közgyűléstől.

Az egyesületnek jelenleg 60 igazolt versenyzője van, helyi pálya hiányában a jeges edzéseket jelenleg Algyőn és Makón oldják meg. Az algyői pályán lecsökkent a mozgásterük, csak hétvégén járhatnak oda, hétköznaponként pedig időszakosan Makón edzenek. A régióban ők az egyetlen csapat, akiknek nincs saját jégpályájuk. A vásárhelyi iskolákban görkorcsolya szakköröket szerveznek, ez váltotta fel a jeges foglalkozásokat.

Az egyesület jelenlegi pályája korszerűtlen és hiányos. Szükségük lenne egy fedett sátorra, hogy növeljék a nyitvatartási időszakot. Egy 20x40 méteres alumínium sátor beszerzésére pályáztak, ami részben hőszigetelt, palánkot és öltözőket nem tartalmaz. A 2024/25-ös idényben további fejlesztéseket terveznek, öltözőket, bírói fülkét és palánkot alakítanának ki. Cserélnék a meglévő kompresszort is.