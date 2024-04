A középiskolákba felvételizők számára fontos határidő érkezik el hétfőn: most lehet módosítani a felvételi rendszerben megjelölt iskolai sorrendet. A felvételi vizsgák eredményei és tapasztalatai alapján hétfő és szerda között lehetőség nyílik arra, hogy a korábban megjelölt iskolák között megváltoztassák a diákok a preferenciát. Ennek azért van jelentősége, mert minden diákot oda vesznek fel, ahova a listája sorrendje alapján a legelőször felvételt nyert. Most tehát azoknak érdemes élniük a módosítás lehetőségével, akik inkább egy, korábban hátrébb sorolt iskolába vagy osztályba szeretnének járni, nem oda, ahova a jelenlegi felvételi adatlapjuk szerint felvételt nyernének. Ebben a 3 napos időszakban egyébként új tanulmányi területeket is fel lehet venni, ami azt jelenti, hogy egy korábban nem megjelölt tagozatot, osztályt is be lehet írni a jelentkezési lapra. Ezt azonban csak olyan iskola képzése esetében lehet megtenni, amely egyébként is szerepel a diák jelentkezési lapján, ráadásul előzetesen erről az iskola kijelölt képviselőjével is egyeztetni kell. Változtatni mindössze egyszer lehet a felvételi sorrenden, így aki ezt megteszi, előtte érdemes jól átgondolnia. A felvételi jelentkezés módosításáról további részletes információ az Oktatási Hivatal honlapján olvasható.