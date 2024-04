Rehabilitációs Ambulanciát hozott létre az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szemészeti Klinika és a látássérült személyek Dél-Alföldi Rehabilitációs Központja. A klinikán kialakított ellátóhelyen a látássérültek kaphatnak segítséget a mindennapi életük könnyebbé tételében, illetve megismerhetik az őket támogató intézményrendszert is.

Tóth-Molnár Edit tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE Szemészeti Klinika igazgatója elmondta, hosszú közös gondolkodás eredményeként tudott megnyílni az ambulancia, mely tevékenységével egyedülálló az országban.

Bár az orvostudomány folyamatosan fejlődik, még mindig vannak olyanok, akiknél a súlyos, maradandó látáskárosodáson mi, orvosok nem tudunk segíteni. Óriási mérföldkő, hogy az akadémiai egészségügyi intézmény teljes tudományos és gyakorlati vertikuma kapcsolatba hozza ezeket a betegeket egy civil alapítvánnyal, mely remélhetőleg minél több betegnek segít majd, hogy minőségi életet tudjanak élni ebben az állapotukban is

– fogalmazott a klinikavezető.

Nagygyörgy Éva, az ambulancia szakmai vezetője elmondta, az ambulancia 2009 óta létezik a Kreatív Formák Alapítvány fenntartásában, 2017 óta a teljes régió az ellátási területükhöz tartozik, három éve pedig szolgáltatási helyszínt nyitottak Kecskeméten és Békéscsabán is. Azzal, hogy ezt a klinika épületében is tudják rendszeresen működtetni, a betegeket segítik, akik az egészségügyi intézményi ellátásuk helyszínén, vagyis ismerős környezetben kaphatnak segítséget, és hamarabb tudomást is szereznek erről a lehetőségről.

Az ambulancia célja, hogy mindennapi tevékenységben segítse a látásukat vesztett vagy abban súlyosan sérült betegeket. Dolgozik itt szociális munkás és pszichológus, van informatikai oktató és olyan eszközökre is felhívják a betegek figyelmét, melyek segítségével akár a korábbi életminőségükhöz közeli szintet is el tudnak érni és nem szorulnak folyamatos segítségre.

Az ambulancián mindenkinek az igényeihez mérten igyekszünk teljeskörű tájékoztatást adni a lehetőségekről, melyekből ki lehet választani, ki mit vesz igénybe

– mondta el Nagygyörgy Éva.

A klinikán az ambulancia előre meghirdetett időpontokban fogadja a látássérülteket, mindig más napon, így igazodva a betegek eltérő vizsgálati idejéhez, lehetőséget biztosítva, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a szolgáltatás.