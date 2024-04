Szombaton reggel nyolc órakor kezdődik a Családi Nap és Lovas felvonulás a bordányi Hermina tanyán. Lesz főzőverseny, amire a nagyközség testvértelepülései is neveztek: Dettáról két csapat sertéshúsból főz pörköltet, a csókai csapat pacalpörköltet készít és tárcsán is sütnek. A helyi baráti kör vándorserleges különdíjat is meghirdetett, amiért marhapörkölt kategóriában lehetett nevezni. A lóbarátok találkozót és felvonulást is szerveztek, várhatóan harminc lovas érkezik a környező településekről. Vasárnap nyolc órára várják a misére érkezőket a templomhoz, ahonnan hálaadó körmenettel közösen vonulnak majd át a tanyára. A szabadtéri szentmise és a búzatermés megáldása kilenc órakor kezdődik.