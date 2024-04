Tavaly novemberben egyik pillanatról a másikra elbocsátottak két dolgozót a sándorfalvi bölcsődéből. Az ügy váratlanul érintette a szülőket, akik nem sokkal később azt a tájékoztatást kapták, hogy felmerült a gyanú, hogy az érintettek nem megfelelően, nem a szakma szabályai szerint jártak el egy gyermekkel szemben. Az ügy még most is folyamatban van, tart a rendőrségi nyomozás. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester azonban úgy gondolta, nyilvánosság elé tárja az esetet, mert úgy érzi, a településen sokan a fenntartót okolják, miközben pont ők tettek lépéseket az ügyben.

Az eset másfél évvel ezelőtt történt, de csak tavaly ősszel jutott a tudomásunkra, teljesen véletlenül

– kezdte a történetet a polgármester. – Volt egy kis feszültség a dolgozók között, és ebben a vitában az egyik gyermeknevelőből bukott ki egy olyan mondat, amiből kiderült, hogy két dolgozó egy nehezen beszokó, szorongó gyermekkel nem megfelelően bánt jóval korábban. A síró gyermeket bezárták a fürdőszobába, illetve egy gomba játszóházba, aminek ütötték is tetejét, hogy fejezze be a sírást. Ezt három másik kolléga is látta, mégsem tettek róla említést senkinek. A vitában viszont egyikük dühében megemlítette – mesélte Gajdosné Pataki Zsuzsanna.

Bár a gyermek ekkor már nem is járt a bölcsődébe, hiszen óvodás lett, a bölcsőde üzemeltetője, a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény vezetője úgy döntött, lépéseket tesz. – Pénteki napon szereztünk tudomást az ügyről, a két dolgozót már hétfőn nem engedtük a gyermekek közé, dekorációs és takarító munkát bíztunk rájuk. Felállítottuk a fegyelmi bizottságot, meghallgattuk őket az ügyben és jelzést tettünk a polgármesternek – mondta el Kelecsényi Karolina intézményvezető.

Bár az érintettek tagadták, hogy bántalmazták volna a kisgyermeket, munkaviszonyukat decemberben úgy is megszüntették, hogy a bűncselekmény még nem volt bizonyított, az eset pedig több mint egy éve történt. A jelzőrendszer értesítése miatt rendőrségi feljelentés is indult. – Bár a szülőktől nem érkezett információ, hogy a gyermek sérült volna az ügyben, azt gondoltam, ilyen ügyekben nem szabad félrenézni – fogalmazott.

Mivel rendkívül kényes ügyről van szó, amelyben még tart a nyomozás, a bölcsőde vezetősége és a fenntartó sem tájékoztatta a szülőket, hogy az ügy az ő

gyermekükkel történt, minden bölcsődés családja csak annyit tudott, hogy volt egy ilyen eset az intézményben. A rendőrségi nyomozás során azonban a szülők számára kiderült, hogy ők az érintettek, és most azt sérelmezik, miért hallgattak az esetről másfél évig. A polgármester azonban hangsúlyozta: szó sem volt hallgatásról.

–Amint a tudomásunkra jutott, hogy mi történt, azonnal megtettük a szükséges lépéseket. A legfontosabb számunkra a gyermekek biztonsága és jóléte. Ezt semmi nem írhatja fölül. Ilyen vagy ehhez hasonló eset sem történt soha az intézményeinkben, és mindent megteszünk azért, hogy soha ne is fordulhasson elő többet. Azóta új ellenőrzési rendszert működtetünk, ha pedig a nyomozás – amit mi indíttattunk el – lezárul, a tények ismeretében tudunk majd továbblépni

– mondta.