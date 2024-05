Azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy a mentőszolgálat tud jövőképet is mutatni a dolgozóknak, és ígérem, hogy a jövőben is azon fogok fáradozni, hogy minél élhetőbb, minél bajtársibb, és minél szakmaibb szervezet tudjunk maradni a jövőben is. Hiszen mi egy olyan része vagyunk az ellátórendszernek, ami ha nem működik jól, akkor a magyar egészségügy sem tud jól működni