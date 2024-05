Több élősködő is veszélyezteti házi kedvenceinket, például kullancsok, szúnyogok. Az enyhe tél miatt a kullancsok egyre többen vannak, ma már akár a szegedi parkokban is találkozhatunk velük. De a melegedő időjárás a szúnyogokra is hatással van, egyre több olyan jelenik meg, ami betegségeket terjeszt, ezek közé tartozik a szívférgesség. A kutyák és macskák esetében kiemelten fontos gondoskodni a megelőzésről. Ennek módjairól is beszélt Krajcsovics László szegedi állatorvos, lóspecialista. Az élősködők mellett a veszettséget is komolyan kell venni. A kutyákat kötelező oltatni, és a macskák esetében is szükség van a védőoltás beadatására. Miért? Mik a jelei a veszettségnek? Ezekről is kérdezte a szakembert Török Mónika.