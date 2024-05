– Szeged több pontján is megrongálták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeinek választási plakátjait. A transzparenseket obszcén szavakkal, figurákkal, illetve önkényuralmi jelképekkel csúfították el – mondta a szegedi Hattyas utcában tartott sajtótájékoztatóján kedden Német Ferenc.

Ezekre a plakátokra több horogkeresztet is felfestettek ismeretlenek. A Fidesz önkormányzati képviselőjelöltje hozzátette, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy horogkeresztek és vörös csillagok csúfítják el a várost.

– A Fidesz mindig a békét képviselte Szegeden is, ezért most az önkormányzati és európai parlamenti választási kampány idejére azt kérjük a baloldaltól, hogy az agresszió, a romgálás és a pusztítás helyett válasszák a békés utat – jelentette ki a képviselőjelölt. Német Ferenc emlékeztetett, hogy a korábbi kampányok alatt először csak plakátokat rongáltak felhergelt baloldaliak, majd többször megtámadták a Fidesz irodáját is.

Fotó: Karnok Csaba

– Ezekben az esetekben csak a szerencsén múlott, hogy a jelentős anyagi kár ellenére senki sem sérült meg. Mindezek fényében határozottan felszólítjuk Botka Lászlót, hívja vissza a gyurcsányista vandálokat, és vegye rá őket, hogy fejezzék be az értelmetlen rongálást, mielőtt nagyobb baj történne – közölte Német Ferenc.

A képviselőjelölt arra is kérte Botka Lászlót, hogy állítsa le a propagandamédiája állandó hergelését a polgári oldal ellen.

– Egyértelműen látszik, hogy az uszítás időről-időre termékeny talajra hullik Szegeden. Mi békés kampányt szeretnénk és azt, hogy Szeged valóban minden szegedi otthona legyen – mondta a politikus.