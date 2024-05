A baksi Facebook-oldalon vasárnapig naponta figyelhettük az önkormányzat által meghirdetett településfejlesztési nyereményjátékot, amelynek 5, 10 és 20 ezer forintos vásárlási utalványai már gazdára is találtak, azokat a szombati Pünkösdölőn vehetik át a jutalmazottak.

Az ötlet

– Azért találtuk ki a nyereményjátékot, mert a választások előtt tudni szerettük volna az emberek véleményét arról, milyen irányban fejlődjön tovább községünk, közösségünk – mondta az Együtt folytassuk a fejlődést! elnevezésű akcióról Búza Zsolt, Baks polgármestere. Az a törekvésük is megvalósult, hogy a korábbiaknál aktívabb legyen a részvétel, minél többen közöljék gondolataikat, ötleteiket. A közösségi média bevonásával kapcsolatban az önkormányzatnak már volt nyertes TOP Pluszos pályázata.

Együtt folytassuk a fejlődést! címmel hirdettek településfejlesztési nyereményjátékot Bakson.

Sikeres akció

Közvetlenül 14 lakos mondta el véleményét és további 9 válasza jelent meg a község Facebook-oldalán. A feltett kérdésekre adott válaszokat 105 személy fogadta kedvezően, amelyet 268 egyetértő lájk is jelzett.

– Az adatokat összesítve kiderült: a fejlesztési javaslatok között több olyan van, amely nem feltétlenül pénzkérdés, akad ami több odafigyelést, egyeztetést és együttműködést kíván a jövőben. Mindenkinek köszönjük az észrevételeket és a tanácsokat – közölte a polgármester. Hozzátette, a javaslatokat, az azokat előterjesztők nevét táblázatban összegezték, ami a falu web- és Facebook-oldalán is olvasható, és fontos, hogy ezek kiegészítik a már formálódó rövid, közép és hosszú távú önkormányzati településfejlesztési koncepciót.

A közösségi programokat, a szociális bérlakásokat, a jobb edzési lehetőségeket, a bölcsődei férőhelyek növelését, az iskola fejlesztését és renoválását, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, az utak, a járdák és a központi buszmegálló javítását is több hozzászóló említette meg. Szerepelt a kérések között a közbiztonság növelése, például a jelenlegi 78 mellett több térfigyelő kamera kihelyezésével, iskolabusz indítása Máriatelepről, a kerékpárút-hálózat bővítése, a kóbor kutyák problémájának megoldása, és egy olyan bankautomatát is szívesen látnának a helyiek, amelyből nemcsak pénzt vehetnek ki számlájukról, hanem a befizetés is lehetséges lenne.

Nyitott kapuk

– Többen nyitott kapukat döngettek, hiszen Bakson már van 32 szociális bérlakás, amelyeket a Málta Szeretetszolgálat további néggyel-hattal told majd meg. Az iskolaudvaron lesz rekortán pálya, a polgármester hivatal udvarán pedig az egyik szolgálati lakásban önműködő konditermet alakítunk ki, ahová az önkormányzat által kiadott mágneskártyával lehet majd bemenni, de a biztonság kedvéért a területet kamera is figyelni fogja – mondta el érdeklődésünkre Búza Zsolt.