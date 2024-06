A Mozgáspont tetőcseréje is hamarosan indul Egy másik, a faluház szomszédságában lévő épület, a sport-, illetve rekreációs célokat szolgáló Mozgáspont is megújul hamarosan – tájékoztatott Keményné Balogh Ágnes alpolgármester. Az egykori általános iskolai tornaterem tetőfelújítására egyszer már nyertek támogatást, be is szerezték az ehhez szükséges építőanyagokat és a munkadíj kifizetéséhez szükséges összeget is elkülönítették. Bontáskor azonban, mint megírtuk, kiderült, hogy az egész tetőszerkezettel komoly problémák vannak, a gerendák például elkorhadtak. A teljes körű felújításra 6 és fél milliót nyertek – önerő ehhez sem kell. Most megtudtuk, a munka még ebben a hónapban indul és várhatóan néhány hónapon át tart. A tornaszoba addig természetesen zárva lesz, hiszen az épület és környéke átmenetileg munkaterületté válik.