Jani János polgármester a Délmagyarországnak elmondta: a tető felújítására egyszer már nyertek támogatást, be is szerezték az ehhez szükséges léceket, cserepeket és a munkadíj kifizetéséhez szükséges összeget is elkülönítették. A bontáskor azonban kiderült, hogy nagyobb a baj, mint eredetileg gondolták: az egész tetőszerkezettel komoly problémák vannak, a gerendák például elkorhadtak. Így most teljes körű felújításra van szükség.