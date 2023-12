Elsősorban interaktív feladatok vártak a gyerekekre. Ezek célja, hogy játékos formában már az általános iskolásokkal is megismertessük a pénzügyi tudatosságot. Ez azért fontos, mert ők még az iskolában nem találkoznak ezzel a témakörrel, így viszont ebbe is belelátnak

– magyarázta a verseny lényegét Farkasné Székely Angéla intézményvezető. Hozzátette: a gyerekek megtapasztalhatták az iskola hangulatát is, vagyis a továbbtanulással kapcsolatos döntés meghozatalában is sokaknak segítséget jelenthetett a rendezvény. A verseny során ki lehetett próbálni az iskolában található Money Tours interaktív játékot is, amelyet általános és középiskolai diákok számára fejlesztett ki a Pénziránytű Alapítvány és 2022 ősze óta több száz diákkal ismertette meg egy képzeletbeli utazás megtervezését.

Miközben a diákok versenyeztek, a kísérő tanárok és érdeklődők workshopon vettek részt, hiszen a Pénziránytű Alapítvány bázisiskolájaként a Kőrösy a pedagógusok pénzügyi nevelésére is nagy hangsúlyt fektet. Ebből azt tanulhatták meg, hogy osztályfőnöki órákon vagy DÖK napokon hogyan tudják felkelteni a figyelmet a pénzügyi nevelés iránt, illetve ismertetőt kaptak azon pénzügyi foglalkozásokról, amelyek 7. osztálytól egészen a 14. évfolyamig vehetők igénybe.

A KözgazdászPalánta vetélkedő legjobbjai értékes nyereményeket – könyvutalványokat, irodaszereket – kaptak.