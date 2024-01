– A busójárás a világörökség része, hungarikum. Sokan szeretnének részesei lenni ennek a programnak, de nem mindenkinek adatik meg, hogy eljusson Mohácsra. Nekünk Vásárhelyen szerencsénk van, mert évről évre helybe jön egy lelkes csapat, busók és sokác lányok. A Csúcsi Olvasókör és a Mohácsi Polgári Olvasókör régóta ápol egymással jó kapcsolatot. Aratási ünnepségeken, országos olvasóköri találkozókon is részt veszünk, többször volt közös rendezvényünk, fellépésünk is. Öt éve a busók is megjelentek a farsang rendezvényünkön, aminek nagyon örülünk. Mára a rendezvény kinőtte az olvasóköri kereteket, sőt, már nem is városrészi, hanem városi eseménnyé alakult – mondta Galambos Kornélné.

A felvonulás után a Kankalin Néptáncegyüttes várta a busókat és a sokác lányokat. A busók megölelgették a lányokat, asszonyokat, voltak, akiknek a haját is összeborzolták, hogy szerencséjük, jó egészségük legyen. A program végén pedig elégették a kis kiszebábot. A busók táncoltak is, bárki csatlakozhatott hozzájuk. Sokan fotózkodni szerettek volna az állatszőrbe, jellegzetes maszkba öltözött busókkal, akiknek már egyre több vásárhelyi követőjük is akadt. Kiderült, hogy a Szent István téren összeverődött busóseregben nem mindenki volt mohácsi, többen vásárhelyiek voltak.