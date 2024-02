Lukács Sándor egy szem gyerek volt. A szülei pe­­da­­gógusok voltak, a gyer­­­mekkora pedig a legborzalmasabb Rákosi-­korszak idejére esett.

– A szüleim vallásos emberek voltak, főleg apám. Én is ministráltam, de ezt akkoriban kora reggel kellett csinálni, hogy ne tűnjön fel

– emlékezett. Magát úgy jellemzi: minden különösebb ceremóniát mellőző Isten-hívő ember, aki csak a nagy ünnepeken megy el a templomba. Igaz, csöndes hétköznapokon szívesen betér valamelyik templomba, hogy egyedül imádkozzon. Számára a hit meghatározó jelentőségű, amit otthonról kapott.

A versek szeretetét is otthonról hozta: édesapja esténként a legszebb magyar költeményeket olvasta fel neki. Ő maga már a gimnáziumban is írt verseket, csak ezeket akkor nem publikálta. Első kötete 1985-ben jelent meg.

A díjátadó előtt a Két pápa című darabban állt a Hagymaház közönsége elé Jordán Tamással.

Fotó: Karnok Csaba

Lukácsra figyelt az egész osztály

Az, hogy színész lesz, elmondása szerint az általános iskolában dőlt el. Egy alkalommal, harmadik vagy negyedik osz­­tályban a tanárnő Móra Ferenc Kincskereső kisködmönjét olvasta fel az osztálynak, amikor a pedellus bejött azzal, hogy az igazgató elvtárs beszélni szeretne vele. A tanárnő pedig addig őt kérte fel, hogy folytassa a felolvasást.

Amikor a tanárnő be­csukta ma­­ga mögött az aj­­tót, természetesen mindenki rendetlenkedni kezdett: csúzliztak, verekedtek, röhögtek. Remegő kézzel fogtam meg a könyvet, de miután elkezdtem olvasni, megdöbbenve tapasztaltam, hogy néhány perc alatt elcsendesült mindenki. Figyeltek rám

– idézte fel Lukács.

Ez után az élmény után határozta el, hogy valami olyasmivel szeretne foglalkozni, amivel lekötheti az embereket.

A díj odaítéléséről most is rangos szakmai kuratórium döntött.

Fotó: Karnok Csaba

Major Tamás mellett tanulta a legtöbbet

Már az iskolában is szavalgatott, aztán a színművészetire háromszor jelentkezett sikertelenül – csak negyedjére vették fel. De addig sem telt haszontalanul az idő, egyik alapító tagja lett ugyanis Major Tamás színi stúdiójának a Nemzeti Színházban. Mint fogalmazott, a mesterségről ott tanulta a leg­­többet. A Vígszínházhoz – ahová a diploma megszerzése után leszerződtették – a mai napig hűséges. Lukács Sándornak egyetlen színészi rituáléja van: szereti a szöveget minél hamarabb tökéletesen tudni. Ehhez ma is ragaszkodik, bár mint mondta, most már nem tanul olyan könnyen, mint fiatal korában.